محافظ كركوك يصدر توضيحاً بشأن ما نشرته المفوضية من توقيع له على نتائج الانتخابات

2018/05/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري مساء يوم الاثنين موافقة محافظ كركوك للنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

وقال المكتب في بيان له ان "ما عرضته مفوضية الانتخابات من بيان وما اظهرته من توقيع يخص إجراءات العد والفرز للمحطة رقم (5) في مركز ثانوية الحويجة المهنية للتصويت الخاص والذي كان يقرأ حينها شريط النتائج وجود 175 صوتا للأتحاد الوطني الكوردستاني , علما ان المصوتين جميعهم كانوا من ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية من أهلنا في جنوب العراق".

وأوضح البيان ان "الجبوري حينما كان في بغداد وقام في مقر المركز الوطني بفتح الصندوق لم يجد أي بطاقة واحدة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني , وتم الاقتراح بالاستعانة بصندوق جديد وذاكرة (أس دي رام )جديد من المفوضية في مقر المركز الوطني وبذاكرة جديده غير متلاعب بها وليس (أس دي رام ) من كركوك , وقام بإدخال الأستمارات من جديد فكانت قراءة الجهاز الجديد متطابقة للأوراق التي تم ادخالها ولم تظهر أي صوت للأتحاد الوطني الكوردستاني، وحينها اقتنع الجبوري بهذه النتيجة وقام بالتوقيع على الأستمارات التي تم إدخالها الى ( اس دي رام الجديد)والتي كانت متطابقه مع أوراق الأقتراع الحقيقية والتي لم تظهر صوتا واحدا للاتحاد الوطني الكوردستاني , وبذلك اقتنع بأنه سوف تعتمد هذه الألية في عموم الصناديق المشكو منها في كركوك".

وأوضح البيان ان "الصورة الموجودة في الهاتف لم تقنع المفوضية كون ان الصورة مقطعة وبعد أسبوع جلب محافظ كركوك لهم الشريط الحقيقي الذي يحمل النتائج 175 التي تظهر التصويت للاتحاد الوطني الكوردستاني وعرضها على المفوضية وقالوا له حينها انها تشير لتزوير عالي وان توزيع الأصوات كان هي عبارة عن 25 صوت لكل مرشح وموزعه على سبعة مرشحين".

وأشار المكتب الأعلامي الى ان "محافظ كركوك اثبت بأن الذاكرة في كركوك تم التلاعب بها وان الذاكرة الجديدة بالمركز الوطني في بغداد كانت قراءتها صحيحة وبذلك اثبتنا التزوير خلاف لما اظهره بعض أعضاء المفوضية من نتائج الشريط , ليوهموا للأخرين بان قراءة كركوك متطابقة مع بغداد بنسبة 100% وهو خطأ اخر تقع به مفوضية الانتخابات للتغطية على عمليات التزوير والتلاعب التي شابت انتخابات كركوك".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق من اليوم على محافظ كركوك وكالة بشأن مزاعمه بعدم تطابق صندوق اقتراع من المحافظة مع النتائج المعلنة.

وقال مدير عام العمليات في مفوضية الانتخابات صفاء الجابري في بيان، ان التصريح الذي ادلى به "الجبوري للسومرية نيوز عار عن الصحة وغير دقيق".

وأضاف ان "صندوق الاقتراع الذي تم تدقيقه امام المحافظ في مبنى المفوضية ببغداد ظهرت نتائجه متطابقة مع محتويات الصندوق وكذلك مع تقرير جهاز التحقق، وقد وقع المحافظ على تقرير النتائج وثبت بخط يده نص ( اجراءات المفوضية متطابقة ١٠٠٪؜ ) وكما موضح في الصورة من التقرير.

ودعا الجابري "المرشحين توخي الدقة في التصريحات وعدم اتهام المفوضية جزافا وان اي تصريح خاطئ قد يعرض الأمن والاستقرار في محافظة كركوك الى الخطر".

ونشرت بعدها المفوضية صورة من توقيع المحافظ.

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