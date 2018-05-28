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كوردستان تحدد فترة خطبة الجمعة وموضوعها
2018/05/28 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن عنوان خطبة الجمعة المقبلة، مشددة على الخطباء الا تتجاوز مدة خطبهم عن 20 دقيقة.

وطالبت الوزارة رجال الدين ان يبلغوا الصائمين عن اخراج زكاة الفطرة.

وجاء في بيان للوزارة ان الخطباء بامكانهم التحدث عن رسالة الاسلام وعدد من النقاط التي ترتبط بقدوم موسم الامتحانات الدراسية في الاقليم.

وقال البيان ان رمضان هو شهر التغير والتغلب على الظواهر الغريبة كتدخين السجائر والارجيلة، مشددا على التحدث عن العفو والمغفرة الربانية للصائمين كموضوعات باستطاعة الخطباء الاستفادة منها في خطبة الجمعة.

كما طالبت الوزارة الخطباء على ألّا تتجاوز مدة خطبهم عن 20 دقيقة وابلاغ الصائمين بضرورة اخراج زكاة الفطرة من اموالهم.

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