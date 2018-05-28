الموانئ العراقية تدفع نصف مليار دينار للميناء ورئيس الهيئة الادارية للنادي يرفض استلامها

2018/05/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الاثنين، عن صرف مبلغ نصف مليار دينار الى نادي الميناء، مبينة ان رئيس الهيئة الادارية للنادي يرفض استلامها.وقالت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "صرف مبلغ نصف مليار دينار الى نادي الميناء الرياضي".واضافت الشركة ان "رئيس الهيئة الادارية للنادي جليل حنون يرفض استلام المبلغ".واوعز وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، في 25 ايار 2018، بصرف 15 مليون دينار لكل لاعب بنادي الميناء، وتكون من ضمن المبالغ المخصصة للنادي.

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