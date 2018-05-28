🔴 بالوتيلي يعود للتهديف بعد غياب 4 سنوات

2018/05/28 | 23:11

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هاي كورة – عاد نجم المنتخب الإيطالي، ماريو بالوتيلي للتهديف بقميص الأتزوري بعد هدفه في شباك المنتخب السعودي بالمباراة الودية التي أُقيمت الليلة في سويسرا، ليكون ذلك الهدف هو الأول لبالوتيلي مع المنتخب الإيطالي منذ هدفه في شباك المنتخب الإنجليزي ببطولة كأس العالم 2014.

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