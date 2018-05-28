أخبار الانتقالات – ليفربول يتوصل للاتفاق لضم فابينيو

2018/05/28 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر وصل نادي ليفربول، لاتفاق مع موناكو، لضم نجم خط الوسط فابينيو لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، بنتيجة 3-1، وشهدت المباراة إصابة محمد صلاح في الشوط الأول.

وكان جيسون بيرت، كبير الصحفيين في صحيفة تليجراف، قد أكد أن ليفربول يتوصل لاتفاق مع موناكو لضم فابينيو بـ 40 مليون جنيه إسترليني.

ويعاني ليفربول من نقص في مركز، وسط الملعب الدفاعي، حيث يمتلك فقط جوردان هندرسون، قائد الفريق و جورجينيو فينالدوم.

وشارك النجم البرازيلي مع موناكو في 45 مباراة بكل المسابقات وسجل ثمان أهداف وصنع 5 أخرين.





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