2018/05/28 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه ما زلت أجول وأبحث وأكتب عن الأوطان و البلاد التي ولدت فيها , أو أقمت بها وزرتها ومشيتها وتعرفت على ناسها وجمالها حاراتها ومدارسها بالزيارة أو بالعمل أو المناسبات , وما أكثر المحطات التي عشنا فيها , وقد أصبحت جُزء من تاريخ ومسيرة حياة وذاكرة أعطيتها كل ما عندي وأعطتني ..
التي غذّت فكري ووسّعت مداركي ثقافتي معرفتي خبراتي وتجاربي , ما زلتُ أحمل لشعبها ومجتمعاتها كل مودة واحترام .......
ما ز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التي غذّت فكري ووسّعت مداركي ثقافتي معرفتي خبراتي وتجاربي , ما زلتُ أحمل لشعبها ومجتمعاتها كل مودة واحترام .......
ما ز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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