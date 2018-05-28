الإثنين 28 أيار 2018 م (13 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


#مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟
2018/05/28 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه ما زلت أجول وأبحث وأكتب عن الأوطان و البلاد التي ولدت فيها , أو أقمت بها وزرتها ومشيتها وتعرفت على ناسها وجمالها حاراتها ومدارسها بالزيارة أو بالعمل أو المناسبات , وما أكثر المحطات التي عشنا فيها , وقد أصبحت جُزء من تاريخ ومسيرة حياة وذاكرة أعطيتها كل ما عندي وأعطتني ..

التي غذّت فكري ووسّعت مداركي ثقافتي معرفتي خبراتي وتجاربي , ما زلتُ أحمل لشعبها ومجتمعاتها كل مودة واحترام .......

ما ز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ احذر تناول أطفالك عصير البرتقال مع وجبة الإفطار
⋙ أخبار الانتقالات – ليفربول يتوصل للاتفاق لضم فابينيو
⋙ 🔴 بالوتيلي يعود للتهديف بعد غياب 4 سنوات
⋙ الموانئ العراقية تدفع نصف مليار دينار للميناء ورئيس الهيئة الادارية للنادي يرفض استلامها
⋙ كوردستان تحدد فترة خطبة الجمعة وموضوعها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو – كلوب يتهم الحظ في مواجهة ريال مدريد
⋙ فيديو| الغذاء الصحي يساهم في الوقاية من فقدان السمع لدى المسنات
⋙ بالصور: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل شمال شرقي ديالى
الأكثر شيوعا