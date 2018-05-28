2018/05/28 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه ما زلت أجول وأبحث وأكتب عن الأوطان و البلاد التي ولدت فيها , أو أقمت بها وزرتها ومشيتها وتعرفت على ناسها وجمالها حاراتها ومدارسها بالزيارة أو بالعمل أو المناسبات , وما أكثر المحطات التي عشنا فيها , وقد أصبحت جُزء من تاريخ ومسيرة حياة وذاكرة أعطيتها كل ما عندي وأعطتني ..التي غذّت فكري ووسّعت مداركي ثقافتي معرفتي خبراتي وتجاربي , ما زلتُ أحمل لشعبها ومجتمعاتها كل مودة واحترام .......ما ز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).