2018/05/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف مكتب تحقيق هيأة النزاهة في محافظة ديالى، عن تمكُّنه من منع هدر أكثر من نصف مليار دينارٍ من المال العام عبر ضبط معاملات بيع قطع أراضٍ منجزةٍ خلافاً للضوابط في مديرية بلدية بعقوبة.

وأوضح مكتب التحقيق في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “عملية الضبط نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، وملاكاته ضبطت 47 معاملة بيع قطع أراضٍ سكنيةٍ منجزةً ومصادقاً عليها”.

وأضاف، ان “تحقيقاته الأولية قادت إلى أنَّ تلك المعاملات أُنجِزَت خلافاً للضوابط وبأسعارٍ أقل بكثيرٍ من السعر الحقيقي السائد الذي تمَّ تقديره من قبل لجنة التقدير في بلدية بعقوبة؛ الأمر الذي سبَّب هدراً في المال العامِّ يُقدَّرُ بأكثر من نصف مليار دينارٍ”.

وأشار البيان، إلى “تمكُّن ملاكاته أيضاً من ضبط 212 معاملةً أخرى لبيع قطع أراضٍ قبل إرسالها إلى المصادق، إذ تمَّت إحالة تلك المعاملات حسب قرار قاضي التحقيق إلى شعبة التدقيق الخارجي فيه (المكتب)؛ بغية تدقيقها وتحديد مقدار الهدر في المال العامِّ”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط معاملات بيع أراضٍ غير أصولية تمنع هدر أكثر من نصف مليار في ديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط معاملات بيع أراضٍ غير أصولية تمنع هدر أكثر من نصف مليار في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).