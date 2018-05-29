نائب عن الحكمة: المشككون بجلسة الأمس يحاولون التستر على فشل المفوضية

2018/05/29 | 11:05

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المعلومة/بغداد..

اتهم النائب عن تيار الحكمة محمد اللكاش، الثلاثاء، المشككين بجلسة مجلس النواب الاستثنائية امس بأنهم يحاولون “التستر” على فشل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا أن الجلسة عقدت بنصاب كامل.

وقال اللكاش في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب تمكن من عقد جلسة مكتملة النصاب لا غبار عليها وبحضور اكثر من ١٦٥ نائب وبرئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري”.

وأضاف، أن “الجلسة كانت في ساعتها الأولى تداولية ومن ثم تحولت إلى جلسة استثنائية رسمية عقب اكتمال النصاب القانوني”، معتبرا أن “المشككين بجلسة البرلمان القانونية يحاولون خلط الاوراق والتستر على فشل المفوضية”.

وكانت كتلة الأحرار النيابية أعلنت امس الثلاثاء، عن سعيها للطعن بجلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاثنين كونها جلسة غير دستورية ولم يتحقق فيها النصاب، مشيرة إلى أن عدد الحاضرين لم يتجاوز الـ140 نائبا.



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