هيئة النزاهة: منع هدر أكثر من نصف مليار دينار في محافظة ديالى

2018/05/29 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … كشف مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن منع هدر أكثر من نصف مليار دينار من المال العام عبر ضبط معاملات بيع قطع أراض منجزة “خلافاً للضوابط” في مديرية بلدية بعقوبة.

وقال المكتب، إن “ملاكاته ضبطت 47 معاملة بيع قطع أراضٍ سكنيةٍ منجزة ومصادقاً عليها”، موضحاً أن “تحقيقاته الأولية قادت إلى أن تلك المعاملات أُنجِزَت خلافاً للضوابط وبأسعارٍ أقل بكثيرٍ من السعر الحقيقي السائد الذي تم تقديره من قبل لجنة التقدير في بلدية بعقوبة الأمر الذي سبَّب هدراً في المال العامِّ يُقدَّرُ بأكثر من نصف مليار دينارٍ”.

وأضاف المكتب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “ملاكاته تمكنت أيضاً من ضبط 212 معاملة أخرى لبيع قطع أراضٍ قبل إرسالها إلى المصادق، إذ تمت إحالة تلك المعاملات حسب قرار قاضي التحقيق إلى شعبة التدقيق الخارجي فيه (المكتب) بغية تدقيقها وتحديد مقدار الهدر في المال العامِّ”.

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