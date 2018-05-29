بوغدانوف: هناك اتفاق على عقد لقاء ثلاثي روسي أردني أمريكي في منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا

2018/05/29 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين أن روسيا دعمت فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة بشأن منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

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