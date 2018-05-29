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انطلاق عملية امنية لملاحقة بقايا داعش شمال غربي بعقوبة
2018/05/29 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-05-29 الساعة 10:36 (بتوقيت بغداد)

خاص- موازين نيوز

اعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الثلاثاء، انطلاق عملية امنية لملاحقة بقايا داعش والمطلوبين في مناطق شمال غربي بعقوبة.

وقال العزاوي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"القطعات الامنية المتمثلة بالجيش والشرطة انطلقت بعملية واسعة من ثلاثة محاور لملاحقة المطلوبين وبقايا داعش في المنطقة الممتدة من الخالص وهبهب والهاشميات وحوض الحديد شمال غربي بعقوبة"، مشيرا الى"مشاركة طيران الجيش في اسناد العملية".

واضاف، ان"الهدف من العملية هو تفتيش هذه المناطق بحثا عن المطلوبين والارهابيين والقاء القبض عليهم، بعد توفر معلومات استخباراتية عن تواجدهم في البساتين الزراعية"، مبينا انه"سيتم اعلان نتائج العملية فور الانتهاء منها".

يشار الى ان القوات الامنية في قيادة عمليات ديالى، تنفذ عمليات امنية بصورة مستمرة لملاحقة بقايا عناصر داعش الارهابي والقاء القبض على الخارجين عن القانون.انتهى29/ح

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