المفوضية تعلق على قرارت البرلمان في جلسته الاستثنائية: سنجتمع اليوم للرد

2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف عضو مجلس المفوضية، حازم الرديني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب، لمفوضية الانتخابات من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على القرارات التي اصدرها البرلمان في جلسته الاستثنائية يوم امس.

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وقال الرديني في حديث لـ"الغد برس"، ان "المفوضية ستجتمع، اليوم، لتقرر طريقة التعامل مع القرارات التي اصدرها البرلمان في جلسته الاستثنائية التي عقدها يوم امس"، مبينا انه "بعد اعلان نتائج الانتخابات، من المفترض ان تنظر المحكمة بالطعون المقدمة لها من بعض النواب، لاسيما وانها صاحبة القرار بالمصادقة على النتائج الانتخابية".واضاف ان "هناك طرق قانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات، خاصة وان البعض لم تكن في حساباته هذه النتائج".وفيما يخص قرار البرلمان باعادة عمليه العد والفرز اليدوي بنسبة 10%.



تحديث الرديني قائلا: ان "المفوضية زودت جميع الاحزاب بصور من اوراق الاقتراع ويستطيعون بانفسهم عمل العد والفرز بالاوراق التي زودتها لهم المفوضية على مستوى كل العراق".وتابع "اما الغاء نتائج انتخابات الخارج والحركة السكانية الخاصة، فان الغاء اي صوت يأثر على نتائج الصوت فكيف الحال اذا تم الغاء نتائج الخارج وهذه الامور لا يمكن التوسع بها لحين اجتماع المجلس وصدور قرار المفوضية".وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الاستثنائية يوم امس على الغاء نتائج انتخابات الخارج والحركة السكانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية لعام 2018، باضافة الى الزام المفوضية باعادة عمليه العد والفرز اليدوي بنسبة 10%..

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