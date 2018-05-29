ذي قار : مرشح فائز في الانتخابات يطعن بالنتائج ، واليكم السبب

2018/05/29 | 11:10

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شبكة اخبار الناصرية:

قدم احد المرشحين عن محافظة ذي قار طعنا في نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة رغم فوزه فيها وحصوله وفق النتائج الاولية على مقعد نيابي عن المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:قدم احد المرشحين عن محافظة ذي قار طعنا في نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة رغم فوزه فيها وحصوله وفق النتائج الاولية على مقعد نيابي عن المحافظة .وقال مدير مكتب انتخابات ذي قار علاء عبد عودة لشبكة اخبار الناصرية ان المرشح قدم طعنا الى المفوضية ضمن المدة الزمنية المحددة لتقديم الطعون لاعتقاده بان الاصوات الحقيقية التي حصل عليها في الانتخابات كانت اكبر بكثير من التي اعلنت عنها المفوضية .ولفت الى ان المفوضية قامت بدورها بقبول الطعن اصوليا وارسلته الى المكتب الوطني للمفوضية في بغداد للنظر فيه واتخاذ اللازم وفقا للضوابط القانونية .

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