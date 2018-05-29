الدهلكي: يكشف عن تشكيل تحالف جديد

2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

كشف النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي عن تشكيل تحالف جديد من أربع كتل سياسية ويضم سبعة وعشرين عضوا.

وقال الدهلكي إن ابرز الشخصيات التي انضمت إلى التحالف الجديد هي سليم الجبوري وصالح المطلك وقاسم الفهداوي وأحمد الجبوري،

مشيرا إلى أن التحالف الجديد يسعى إلى الانفتاح على القوى السياسية الاخرى والعمل على توحيد الصوت والموقف وبناء مشروع الدولة.

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