2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن "تحالف العراق هويتنا" الذي يتزعمه جمال الكربولي، عدم تأييده لنتائج الجلسة الأستثنائية لمجلس النواب المنعقدة أمس، والخاصة بالانتخابات التي رأى انها تخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة.وأعتبر تحالف العراق هويتنا في بيان أن "مقررات الجلسة الأستثنائية امس الاثنين خالفت احكام الدستور في مواده (5 و6 و14)، وخرقت مواد قانون الأنتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل التي صوت عليها البرلمان نفسه وضمنها نصوص المادة (40 / رابعاً وخامساً ) والتي ضمنت للعراقيين للمهجرين وعراقيو الخارج حقهم في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وفقاً لأحكام المادة (20 ) من الدستور، وكذلك خالف أحكام المادة (5) من نص قانون التعديل الأول لقانون رقم (45) لسنة 2013 المعدل والخاص بأجراءات العد والفرز الألكتروني لنتائج الأنتخابات.وأعرب البيان عن أسفه "لسوء استخدام البعض لقبة البرلمان لممارسة الضغط السياسي على المفوضية المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية من اجل تمرير بعض الخاسرين".وكشف "تحالف العراق هويتنا" الذي تحصل على 9 مقاعد في البرلمان الجديد، أن جلسة مجلس النواب "لم تستكمل النصاب القانوني كما نصت علية أحكام الدستور في مادته ( 59 / أولاً ) وكانت نهاية غير موفقة لعمر مجلس النواب العراقي في دورته الثالثة".وطالب السلطة القضائية والحكومة العراقية "أيقاف محاولات الأبتزاز والضغط السياسي التي تحاول بعض الأطراف ممارسته وفرضه على المفوضية المستقلة العليا للأنتخابات لأرغامها على مخالفة القوانين وتغيير نتائج الأنتخابات الأخيرة، وهو ما يشكل تهديداً واضحاً وصريحاً لديمومة العملية السياسية في العراق ورفضاً واضحاً لأحكام المادة (6) من الدستور".وحذرت مفوضية الانتخابات من "الانقلاب" على النتائج، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات.وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران ان هناك خطورة لـ"محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات" التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق.واضاف في لقاء تلفزيوني إن الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد.وسبق أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، إضافة الى ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون، مؤكدا منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات.واعتمد البرلمان العراقي -الذي أوشكت ولايته على الانتهاء- في جلسة استثنائية تم تخصيصها امس الاثنين لمناقشة ملف الانتخابات، قرارا دعا كل الجهات المعنية وبحسب اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات.

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