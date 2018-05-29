اردوغان يعلن مقتل اكثر من 400 من حزب العمال بكوردستان

2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مقتل اكثر من 400 عنصر من حزب العمال داخل اقليم كوردستان.وقال الرئيس التركي في كلمة امام تجمع لانصاره، إن "عدد الإرهابيين المنتمين لتنظيم ب ي د/ بي كا كا الذين جرى تحيدهم في منطقة عفرين (شمال غربي سوريا) بلغ 4 آلاف و881".واضاف "فيما جرى تحييد 423 إرهابيا شمالي العراق".وأضاف أن عدد المنتمين لمنظمة "بي كا كا"، الذين جرى تحيدهم على يد القوات التركية شرقي وجنوب شرقي البلاد، بلغ 415".وينشط عناصر حزب العمال المعروف اختصارا بالـ"PKK" في مناطق محاذية للحدود بين العراق وتركيا، وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر غارات جوية على تلك المواقع، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الذي تعتبره منظمة إرهابية.

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