2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادمن المؤمل ان يصل ممثل الاتحادين الدولي والاسيوي، الاردني منعم فاخوري، الى العاصمة بغداد، مساء اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الاتحادين الدولي والاسيوي في بغداد اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الاتحادين الدولي والاسيوي في بغداد اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).