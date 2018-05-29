قادة ريال مدريد يردون على رحيل كريستيانو بجملة واحدة

2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الحديث القصير الذي دار بين قادة ريال مدريد الكبار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بعد التصريحات الأخيرة، حول مستقبله مع الميرينغي.وبحسب ما نشره اليوم الثلاثاء، برنامج "elchiringuitotv" الشهير بإسبانيا فإنَّ "اللاعبين الكبار في ريال مدريد، قالوا لكريستيانو رونالدو حرفيًا لا يوجد لاعب أكبر من الريال".

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وكان كريستيانو ألمح، خلال احتفالات الميرنغي بلقب دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي الذي توج به الفريق على حساب ليفربول (3-1)، بإمكانية رحيله عن الريال في الفترة المقبلة، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات.

يذكر أنَّ كريستيانو رونالدو، مرتبط بعقد مع ريال مدريد، حتى حزيران 2021، مقابل مليار يورو كشرط جزائي.

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