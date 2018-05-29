اليوفى يعرض 50 مليون وهيجواين مقابل ضم ايكاردي

2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن نادى يوفنتوس عرض على نظيره انتر ميلان مبلغا ماليا يقدر بـ50 مليون يورو بجانب خدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مقابل ضم ماورو ايكاردي.

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