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اليوفى يعرض 50 مليون وهيجواين مقابل ضم ايكاردي
2018/05/29 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن نادى يوفنتوس عرض على نظيره انتر ميلان مبلغا ماليا يقدر بـ50 مليون يورو بجانب خدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مقابل ضم ماورو ايكاردي.

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