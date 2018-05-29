ممثل الاتحادين الدولي والاسيوي منعم فاخوري يصل الى العاصمة بغداد اليوم

2018/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … من المؤمل ان يصل ممثل الاتحادين الدولي والاسيوي، الاردني منعم فاخوري، الى العاصمة بغداد، مساء اليوم.

وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح الصحفي , إن “ممثل الاتحادين الدولي والاسيوي منعم فاخوري، سيصل اليوم الى بغداد في تمام الساعة السابعة مساءً”.

واوضح أن “فاخوري سيراقب انتخابات اتحاد الكرة، والتي سيعقد مؤتمرها الانتخابي يوم الخميس المقبل”.‬

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