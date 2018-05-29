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#مهند البراك - الإنتخابات و سباق الائتلافات !
2018/05/29 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مهند_البراك جرت انتخابات 2018 كالانتخابات السابقة .

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بعد تصاعد و توسع الاحتجاجات المتواصلة على قوانينها و اسلوبها و على توقعات التهديدات و اعمال الغش من الكتل الحاكمة في اجرائها، من قبل قوى المعارضة و من قبل عدد من الكتل الحاكمة و المتنفذة، و بعد تصاعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد من اقصاها الى اقصاها مطالبة بالدولة المدنية اللاطائفية و الاصلاح و تحقيق مطالب الشعب اليومية، و محاربة الفساد و معاقبة كبار الف......

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