2018/05/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك جرت انتخابات 2018 كالانتخابات السابقة .بعد تصاعد و توسع الاحتجاجات المتواصلة على قوانينها و اسلوبها و على توقعات التهديدات و اعمال الغش من الكتل الحاكمة في اجرائها، من قبل قوى المعارضة و من قبل عدد من الكتل الحاكمة و المتنفذة، و بعد تصاعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد من اقصاها الى اقصاها مطالبة بالدولة المدنية اللاطائفية و الاصلاح و تحقيق مطالب الشعب اليومية، و محاربة الفساد و معاقبة كبار الف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مهند البراك - الإنتخابات و سباق الائتلافات !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مهند البراك - الإنتخابات و سباق الائتلافات !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).