سوق المناصب.. الإعلان عن تحالف جديد لسنّة المالكي

2018/05/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 29 ماي 2018 - 11:10 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد من اربع كتل سياسية ويضم 27 عضوا، فيما اشار الى ان ابرز الشخصيات بالتحالف الجديد هم الفاشل في الانتخابات سليم الجبوري وصالح المطلك وقاسم الفهداوي واحمد الجبوري وغيداء كمبش.وقال الدهلكي في حديث صحفي له اليوم: ان “الوطنية اليوم انفتحت على بعض الكتل السياسية لتشكيل تكتل سياسي يضم شخصيات ((وطنية )) ابرزها سليم الجبوري وصالح المطلك ومحمد تميم واحمد الجبوري وغيداء كمبش”،مبينا ان “ائتلاف الوطنية دخل بكل اعضاءه بهذا التحالف حيث تم تكليف سليم الجبوري وصالح المطلك للتوقيع عن الوطنية ضمن اجتماع تشكيل التحالف الجديد الذي حضره ايضا النائب عن نينوى احمد الجبوري وكتلة عابرون برئاسة قاسم الفهداوي وكتلة تحالف القوى برئاسة محمد تميم”.واضاف الدهلكي، ان “التحالف الجديد يضم 27 نائبا، حيث يسعى للانفتاح على القوى السياسية الاخرى والعمل على توحيد الصوت والموقف وبناء مشروع الدولة”.وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار الجاري لتشكيل الكتلة الاكبر نيابيا تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

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