العراق : مصرف الرافدين يفتتح فرعه بناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار

2018/05/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصرف في بيان تلقت الغدير نسخة منه "أن المصرف افتتح فرعه في الصقلاوية بمحافظة الأنبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين ".واضاف "انه تم افتتاح فرع الصقلاوية بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء وشيوخ العشائر بعد إعادة إعماره وتأهيله ".وأكد البيان "أن افتتاح الفرع بالمحافظة سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية بعد ركود شُل حركتها التجارية، مما سيخفف كثيرا من اعباء الموظفين والمواطنين في عموم الأنبار ".انتهى ع.خ

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