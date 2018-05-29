2018/05/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 29 ايار / مايو : كشفت النائبة عالية نصيف ، الثلاثاء ، انه ووفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، وهذا ما حصل أمس اﻻ ان القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني” على حد زعمها

وتابعت نصيف ، ان” آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون وﻻ يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون”، ﻻفتة الى ، ان ” عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية أمس صحيحة ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.”

وكان البرلمان العراقي صوت خلال جلسته الاستثنائية، امس الاثنين، على الغاء نتائج اقتراع النازحين ومحطات الخارج واعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10% في جميع المحافظات بحضور 165 نائباً من اجل اتخاذ قرار بشأن الانتخابات”.

وتابعت مصادر مطلعة ، ان “البرلمان صوت على الغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى”، مشيرة الى ، ان “قرار البرلمان تضمن اعادة العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10‎%‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة ٢٥‎%‎ من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات”.



انتهى أح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف : قرارات جلسة البرلمان الاستثنائية غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف : قرارات جلسة البرلمان الاستثنائية غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).