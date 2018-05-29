عالية نصيف : قرارات البرلمان خلال جلسته الاستثنائية أمس غير قانونية وغير دستورية

2018/05/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن القرارت التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس بشأن الانتخابات غير دستورية وغير قانونية.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، أنه:" وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، وهذا ما حصل أمس، ولكن القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني ".

وأوضحت:" ان آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون، وبالتالي لايمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون ".

وأضافت نصيف:" ان عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب "، مبينة أنه:" بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية أمس صحيحة ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني ".

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