الثلاثاء 29 أيار 2018 م (14 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


كوردستان سوريا.. تأسيس
2018/05/29 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بمقاطعة الجزيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان سوريا.. تأسيس "قوات حماية الحدود" بدعمٍ أمريكي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان سوريا.. تأسيس "قوات حماية الحدود" بدعمٍ أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو.. شيخ من "الازهر" يغني "لسة فاكر" للسيدة أم كلثوم!
⋙ عام على تحرير قضاء البعاج و الوصول للحدود العراقية – السورية
⋙ القضاء: مضي سنتين على الفقدان في حوادث الإرهاب سبب كاف للحكم بوفاة المفقود
⋙ رووداو.. خمسة أعوام من الإبداع والطرح الإعلامي الرصين
⋙ مقتل واصابة 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط بعقوبة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. شيخ من "الازهر" يغني "لسة فاكر" للسيدة أم كلثوم!
⋙ بالفيديو.. "شيكابالا" يلقن رامز جلال وكادره درسا بضربهم "ضربا مبرحا"
⋙ بالصور: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل شمال شرقي ديالى
الأكثر شيوعا