مصرف الرافدين يعيد إفتتاح فرعه في الصقلاوية بعد إعماره وتأهيله

2018/05/29 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … أعلن مصرف الرافدين عن إعادة إفتتاح فرعه في الصقلاوية بمحافظة الأنبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “تم إفتتاح فرع الصقلاوية بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء وشيوخ العشائر بعد اعادة إعماره وتأهيله”.

وأشار الى ان “إفتتاح الفرع بالمحافظة سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية بعد ركود شُل حركتها التجارية مما سيخفف كثيرا من اعباء الموظفين والمواطنين في عموم الأنبار”.

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