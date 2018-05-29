محكمة التمييز تقضي باعتبار المفقود بحوادث الإرهاب لمدة عامين متوفياً

2018/05/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعتبرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية, اليوم الثلاثاء, أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الإرهاب يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى, في بيان تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, أن “الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية و بجلستها المنعقدة بتاريخ […]

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