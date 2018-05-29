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كهرباء كربلاء: استمرار حملة قطع التجاوزات والترقيم وربط المقاييس الكهربائية
2018/05/29 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كربلاء / عدي الحاج

أعلنت مديرية توزيع كهرباء كربلاء ، ميثم عزيز عبد الحسن، أنّ ملاكاتها الفنية والهندسية أنجزت ربط (936) مقياساً كهربائياً في عموم المحافظة، مشيرة أن الإنجاز لغاية نهاية شهر أيار 2018.

وقال مدير توزيع كهرباء كربلاء ميثم عزيز عبد الحسن في حديث لوكالة النبأ للأخبار، إن "عدد المقاييس المربوطة وصل إلى (9783) مقياساً كهربائياً منذ إنطلاق الحملة مطلع العام الحالي 2018".

مبينا ان "تم الربط لمن لا يمتلكون مقياساً كهربائياً"

وأضاف أن "معدل ربط المقاييس كان (442) مقياساً كهربائياً في مجال أعمال قطاع مركز المدينة و(307) مقياساً كهربائياً في القطاع الجنوبي و(28) مقياساً كهربائياً في قطاع الحسينية و(105) مقياساً كهربائياً في القطاع الشمالي و(44) مقياساً كهربائياً في قطاع الهندية و(10) مقاييس كهربائية في قطاع عين التمر".

وأشار عبد الحسين إلى، أن "الحملة مستمرة بهدف تصفير الضائعات وإنهاء التجاوزات على الشبكة الكهربائية والارتقاء بخدمة الكهرباء في موسم الصيف الجاري".

ودعا مدير التوزيع من خلال وكالة النبأ للأخبار والوسائل الإعلامية المصاحبة للحملة "المواطنين الكرام إلى التعاون مع فرق الكهرباء العاملة وترشيد الكهرباء باعتبارهما الخطوات الأساسية في النهوض بواقع الكهرباء في المحافظة".

انتهى/ ع

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