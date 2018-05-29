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مبعوث كوريا الشمالية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في نيويورك هذا الأسبوع
2018/05/29 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف بيان للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيجتمع في نيويورك مع مبعوث كوريا الديمقراطية، كيم يونغ تشول.

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