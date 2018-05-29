خسائر حادة للأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تزايد الاضطرابات السياسية

2018/05/29 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الاضطرابات السياسية في إيطاليا وأسبانيا.

وجاء هبوط البورصات الأوروبية مع خسائر الأسواق العالمية نتيجة للأزمة السياسية في إيطاليا بعد تعطيل تشكيل الحكومة الائتلافية، وتكليف الرئيس "سيرجو ماتاريللا" لمسؤول سابق بصندوق النقد الدولي بتكوين حكومة مؤقتة.

ويلتقي الرئيس الإيطالي اليوم برئيس الوزراء المكلف "كارلو كوتاريلي" لعرض تشكيل الحكومة المؤقتة.

وقادت أسهم البنوك الخسائر في أوروبا بعدما هبط بنحو 3.2%.

كما تواجه الحكومة الأسبانية تصويتًا على الثقة بنهاية الأسبوع الجاري، بعد إدانة عشرات الأشخاص المنتمين للحزب الحاكم بالفساد، واستغلال النفوذ.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر" ستوكس 600" بنحو 1.4% إلى 384.4 نقطة، فيما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.3% إلى 7632.6 نقطة.

كما انخفض "داكس" الألماني إلى 12666.5 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.5%، وتراجع "كاك" الفرنسي بنحو 1.3% إلى 5438.06 نقطة.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 1.1557 دولار.

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