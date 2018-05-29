“شيف ركي” يتسبب بنزاع عشائري في حي طارق ببغداد

2018/05/29 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المعلومة/ بغداد

اندلع نزاع عشائري بين قبيلتين، الثلاثاء، بسبب “شيف ركي”، في منطقة حي طارق التابعة الى مدينة الصدر في بغداد.

وقال مراسل /المعلومة/، ان “نزاع عشائري اندلع بين قبيلتي الفريجات والغرة تطورت احداثه الى استخدام الاسلحة الخفية والمتوسطة”.

واضاف ان “النزاع اسفر عن مقتل شخص من عشيرة الفريجات واسر ٤ من نفس العشيرة لدى قبيلة الغرة”.

واوضح ان “النزاع اندلع بسبب (شيف ركي)، في حي طارق التابع الى مدينة الصدر في بغداد”.



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