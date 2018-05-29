بسبب بقايا البطيخ الاحمر.. مقتل شخص واختطاف اربعة اخرين بنزاع عشائري شرقي بغداد

2018/05/29 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد قتل شخص واختطف اربعة آخرين، اليوم الثلاثاء، اثر مواجهات مسلحة على خلفية نزاعات عشائرية شرقي بغداد بسبب بقايا ثمرة البطيخ الاحمر (الركي).وقال مصدر في وزارة الداخلية، وقال المصدر لـ “الرشيد نيوز”، إن “مشاجرة تطورت الى نزاع عشائري اندلع بين قبيلتي الفريجات والغرة، في حي طارق بمدينة الصدر شرقي بغداد، تطور الى استخدام الاسلحة […]

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