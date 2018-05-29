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“اليويفا” يختار “مقصية مدريدية” كأفضل هدف في دوري الأبطال
2018/05/29 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الهدف الذي سجله نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس، كأفضل هداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018.

وسجل النجم البرتغالي رونالدو هدفا رائعا في شباك يوفنتوس، بضربة مقصية لم تترك أي حظ للحارس العملاق جانلويجي بوفون للتصدي للكرة، خلال اللقاء الذي جمع الريال واليوفي في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وتفوقت مقصية رونالدو على مقصية أخرى لزميله الويلزي غارث بيل، الذي سجل هدفا مشابها في مرمى ليفربول في نهائي “التشامبيونز ليغ”، الذي أقيم السبت الماضي.

وجاء هدف الأرجنتيني غونزالو هيغواين لاعب يوفنتوس في المرتبة الثالثة، وهو الهدف الذي سجله في شباك توتنهام في مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن الريال توج بلقب دوري الأبطال لهذا الموسم، بعد فوزه على ليفربول في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف واحد.

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