السجن 7 سنوات لمواطنة سرقت 835 مليون دينار بالاشتراك مع موظفين في عقاري سامراء

2018/05/29 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق متهمة اشتركت بعمليات تزوير عقار استملك فيما بعد للوقف الشيعي، مما أدى الى سرقة مبلغ 835 مليون دينار ويمثل قيمة استملاك العقار.ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، عن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي قوله، ان "المواطنة [ن.م.خ] قامت في العام 2010 وبالاشتراك مع متهمين اخرين، ومنهم موظفين في ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء، بعمليات تحريف وتزوير وتلاعب وإدخال اسم المدانة على عقار تعود ملكيته لمديرية بلدية سامراء".وأضاف العكيلي، ان العقار لم تجرِ عليه اية عملية تخصيص للمدانة، لكن تم ادخال اسمها من قبل موظفين في عقاري سامراء، وإصدار سند باسمها، ليتم بعد ذلك بيع العقار من قبلها للوقف الشيعي، مما نجم عنه سرقة مبلغ 835 مليون دينار ويمثل قيمة الاستملاك".وتابع المفتش العام بالقول، ان "المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المتهمة، وفقا لأحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة وإصدار امر قبض بحقها".

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