تصعيد إسرائيلي بغزة.. والمقاومة تتوعد بالرد (تقرير)

قصفت الطائرات الصهيونية مواقع عسكرية تابعة للمقاومة في قطاع غزة، كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة من القطاع، بعيد إطلاق فصائل المقاومة حوالي 28 قذيفة صاروخية تجاهها، في حين هدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو برد قاس.

وقالت مصادر أمنية إن القصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع للمقاومة في دير البلح وخانيونس وشمال قطاع غزة، فيما أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة حماس أن طائرات الاحتلال قصفت عدة مواقع عسكرية تابعة لها، في حين تم استهداف مواقع عسكرية أخرى تابعة لكتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية).

وتعليقاً على هذه التطورات قالت حركة حماس في بيان لها إن ما قامت به المقاومة صباح اليوم يأتي في إطار الحق الطبيعي في الدفاع عن شعبنا والرد على جرائم القتل الإسرائيلية وعمليات استهداف واغتيال المقاومين المقصودة في محافظتي رفح وشمال غزة.

وحمّل الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد عسكري قادم.

واستشهد سابقاَ ثلاثة مقاومين من كتائب القسام وسرايا القدس إثر استهداف قوات الاحتلال لمراصد المقاومة على حدود قطاع غزة شرق رفح، وشمال بيت لاهيا.

وحمل مسؤولون عسكريون إسرائيليون حركة حماس المسؤولية، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قاسي إثر إصابة عدد من جنوده.

وقال نتنياهو خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بالجليل: إنه ينظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق عشرات قذائف الهاون تجاه الغلاف، وأن حركة حماس مسؤولة عن الهجوم”.

وأضاف متوعداً: “ننظر ببالغ الخطورة إلى الهجوم على البلدات من الجهاد الإسلامي وحماس، وسيرد الجيش بشكل عنيف على الهجوم”.

ويعتبر إطلاق قذائف الهاون تجاه الأراضي المحتلة صباحا أكبر كمية تطلق في يوم واحد منذ 4 سنوات تقريبا- وفق المراسل العسكري لموقع “والا” أمير بوخبوط-، والذي زعم أن التصعيد الحالي هو الأخطر منذ الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية؛ فذكرت أن نتنياهو استدعى قادة أمنه لجلسة مشاورات في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، عقب التطورات بغزة.

