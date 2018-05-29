ابدى رغبته بتولي ولاية ثانية.. العبادي: السلطة القضائية لها كلمة الفصل في نتائج الانتخابات

2018/05/29 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو ذكر رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الثلاثاء، ان السلطة القضائية هي الجهة التي تتولى التحقيق وقول كلمة الفصل في نتائج الانتخابات، مبديا عدم ممانعته من تولي إدارة الحكومة مرة أخرى.وقال العبادي في مؤتمره الاسبوعي: إن “السلطة القضائية هي الجهة التي تتولى التحقيق في نتائج الانتخابات وقول كلمة الفصل وسنحترم اي قرار يصدر […]

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