حنان الفتلاوي تدعي عدم احتساب تصويتها والمفوضية ترد بالوثائق

2018/05/29 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مصدر مخول بدائرة العمليات في مفوضية الانتخابات على تصريحات النائب حنان الفتلاوي خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم 28/5/2018 والتي ادعت فيها عدم احتساب تصويتها وتصويت أبنائها في مركز الاقتراع.

وبين المصدر في بيان صحفي، من "خلال جدول مفصل بمجموع الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها حركة إرادة والمرشحة حنان سعيد محسن علون بمركز إعدادية الخنساء للبنات في محافظة بابل والتي تبين احتساب أصواتها الانتخابية في محطات الاقتراع".

ودعا المصدر: النائب حنان الفتلاوي "إلى تبني الدقة والمصداقية في طرح المعلومات بما يخص العملية الانتخابية واعتماد الإحصائيات الصحيحة من مصادرها الرسمية من قبل مفوضية الانتخابات حصرا".

وفيما يلي جدولا مفصلا لمجموع الأصوات لحركة إرادة والمرشحة حنان الفتلاوي في اعدادية الخنساء للبنات بمحافظة بابل.



انتهى/ ع

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