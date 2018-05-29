الثلاثاء 29 أيار 2018 م (14 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


مشروبات التنحيف خرافة يجب الابتعاد عنها
2018/05/29 | 20:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة

أكد علماء وأخصائيو تغذية من أستراليا عدم فعالية شرب الشاي بأنواعه المختلفة في فقدان الوزن.

وأشار الخبراء الأستراليون إلى أن المشروبات المختلفة ومنها الشاي يمكن أن تكون مكملا لبرامج التغذية السليمة، لكنها من دون ذلك لا تساعد على إنقاص الوزن.

وقال البروفيسور كين هارفي، من كلية الصحة العامة والطب الوقائي في جامعة موناش: “لا يوجد في الواقع أي شاي يساعد على إنقاص الوزن.

ولو كان هنالك شاي لهذه الغاية لكان أمر إنقاص الوزن في غاية الروعة”.

وأيد أخصائيو التغذية رأي هارفي في مشروبات إنقاص الوزن، ونصحوا الذين يسعون لإنقاص وزنهم بتوفير أموالهم في شراء العقاقير والمشروبات المشكوك فيها كوسائل لإنقاص الوزن، وشرب الشاي الأسود أو الأخضر العادي واتباع حمية غذائية طبيعية معتدلة وممارسة النشاط البدني.

انتهى 25ن

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/05/5b0d0fd2d437502f408b45dd-696x392
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروبات التنحيف خرافة يجب الابتعاد عنها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروبات التنحيف خرافة يجب الابتعاد عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معصوم يدعو الهيئات والجهات المعنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة
⋙ حقوق الانسان تثني على قرار التمييز بجعل مدة فقدان الاشخاص الى سنتين سبب كافي لاحتساب الوفاة
⋙ فيديو – فابينيو.. السيرة الاحترافية لوافد ليفربول الجديد
⋙ الميناء يدعو لاعبيه لحضور الوحدة التدريبية بقيادة الكابتن احمد رحيم
⋙ أحزاب كوردية توجه رسالة إلى غوتيريس
بالفيديو والصور
⋙ فيديو – فابينيو.. السيرة الاحترافية لوافد ليفربول الجديد
⋙ بالفيديو.. العبادي يعلن قرارات مهمة بشأن الكهرباء والطيران و"ملعب السعودية" في مؤتمره الصحفي
⋙ بالصور.. تظاهرة احتجاجية في تكريت على نقص الكهرباء
الأكثر شيوعا