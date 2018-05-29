مشروبات التنحيف خرافة يجب الابتعاد عنها

2018/05/29 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد علماء وأخصائيو تغذية من أستراليا عدم فعالية شرب الشاي بأنواعه المختلفة في فقدان الوزن.

وأشار الخبراء الأستراليون إلى أن المشروبات المختلفة ومنها الشاي يمكن أن تكون مكملا لبرامج التغذية السليمة، لكنها من دون ذلك لا تساعد على إنقاص الوزن.

وقال البروفيسور كين هارفي، من كلية الصحة العامة والطب الوقائي في جامعة موناش: “لا يوجد في الواقع أي شاي يساعد على إنقاص الوزن.



ولو كان هنالك شاي لهذه الغاية لكان أمر إنقاص الوزن في غاية الروعة”.

وأيد أخصائيو التغذية رأي هارفي في مشروبات إنقاص الوزن، ونصحوا الذين يسعون لإنقاص وزنهم بتوفير أموالهم في شراء العقاقير والمشروبات المشكوك فيها كوسائل لإنقاص الوزن، وشرب الشاي الأسود أو الأخضر العادي واتباع حمية غذائية طبيعية معتدلة وممارسة النشاط البدني.



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