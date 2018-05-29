العدل: السجن (7) سنوات لمواطنة سرقت (835) مليون دينار بالاشتراك مع موظفين في عقاري سامراء

2018/05/29 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن (7) سنوات بحق متهمة اشتركت بعمليات تزوير عقار استملك فيما بعد للوقف الشيعي، ما أدى الى سرقة مبلغ (835) مليون دينار ويمثل قيمة استملاك العقار.وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، في تصريح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ان “المواطنة (ن.م.خ) […]

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