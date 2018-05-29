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بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي الوضع في سوريا والنزاع الفلسطيني
2018/05/29 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف بحث اليوم الثلاثاء مع السفير الإسرائيلي لدى روسيا، غاري كورين، الوضع في سوريا والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

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