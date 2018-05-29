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الاستخبارات تحبط سطواً مسلحاً على معمل وسط بغداد
2018/05/29 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت مفارز الاستخبارات العسكرية، سطواً مسلحاً على معمل وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء 54 الفرقة السادسة وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة ألقت القبض على عصابة للسطو المسلح بعد محاصرة العجلة التي كانوا يستقلونها في منطقة الطوبجي وسط بغداد".وأوضح ان المسلحين "كانوا يرومون السطو على احد المعامل في المنطقة المذكورة" مشيرا الى "ضبط بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد كانت بحوزتهم وقد تمت إحالتهم للقضاء".انتهى

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