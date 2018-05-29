رابطة المصارف الخاصة تنظم أمسية رمضانية بحضور البنك الدولي في اربيل

2018/05/29 | 21:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية أمسية رمضانية بالتعاون مع مركز الحوكمة للمدراء في مدينة أربيل وبحضور عدد من المؤسسات الاقتصادية بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ودائرة منظمات المجتمع المدني ومجموعة من منظمات المجتمع المدني الفعالة في الاقليم.

وعرض في بداية الأمسية فيلم توثيقي يبين نشاطات رابطة المصارف الخاصة خلال السنوات الماضية والمبادرات المجتمعية التي قدمتها بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدتها داخل وخارج العراق وغيرها.





ورحب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل بالحضور خلال افتتاح الأمسية، قائلا، إن "رابطة المصارف الخاصة تبدي اهتماما كبيرا في تنفيذ الحوكمة في جميع المؤسسات العاملة داخل البلد لانها ستزيد من نشاطها الامر الذي سينعكس على اقتصاد البلد إيجابا".





وبين أن "رابطة المصارف الخاصة مستعدة ان تصبح شريكا استراتيجيا للمؤسسات الاجنية الراغبة بتطبيق الحوكمة داخل العراق"، مضيفا أن "المصارف العراقية بدأت تعمل حاليا على تطبيق نظام الحوكمة الامر الذي سيزيد من الخدمات المصرفية".





وأشار إلى أن "تطوير اقتصاد العراق يكون عبر فسح المجال للقطاع الخاص وقيام الحكومة بتسهيل إجراءاتها وانهاء معاناة هذا القطاع الحيوي عبر اشراكه في جميع القطاعات الاقتصادية"، لافتا إلى أن "تجارب العالم اثبتت ان الحل الوحيد لبناء الاقتصاد يكون عبر القطاع الخاص الذي يقوم بتطبيق الحوكمة".





من جهة أخرى أعلن رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، زياد بدر، أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على انشاء مركز الحوكمة في بغداد والبصرة.





وقال بدر، إن "حوكمة الشركات خطوة مهمة لتحويل الشركات العائلية إلى مؤسسات كبيرة تضمن الاستمرارية لعدة أجيال"، مضيفا أن "مؤسسة التمويل الدولية تدعم موضوع الحوكمة في عدة دول من خلال انشاء مؤسسات محلية تدار بالحوكمة".





وأضاف أن "مركز الحوكمة للمدراء الذي تأسس العام الماضي في أربيل يعتبر قصة نجاح لانه يتألف من مجلس إدارة متناسق عمل سوياً وتمكنوا من توفير الدعم والتمويل المطلوب لنجاحهم"، موضحا أن "مؤسسة التمويل الدولية اطلقت هيئات الحوكمة في عدة بلدان مثل الأردن ومصر ونسعى إلى اطلاقها في بغداد والبصرة وباقي المحافظات الأخرى".





ولفت إلى أن "مؤسسة التمويل الدولية تنوي العمل على شراكة مع رابطة المصارف الخاصة حول موضوع الحوكمة وكذلك مع مؤسسة المحطة الواعدة لاعطاء الدم الجديد دور اكبر في الريادة في سياق الحوكمة وهذه هي الرسالة الأهم والاكبر".





بينما، قال رئيس مركز الحوكمة للمدراء محمود رؤوف كريم، في كلمته، إن "البنك الدولي يعتبر الراعي لمركز الحوكمة للمدراء مما اعطى قوة وحصانة ومصداقية لعملنا بالإضافة إلى قيام المعهد بتقديم الدعم للقطاعين الخاص والعام".





وأضاف أن "مركز الحوكمة للمدراء يتألف من 10 أعضاء جميعهم متطوعون لخدمة الشركات والجهات الرسمية بهدف خدمة الاقتصاد الوطني"، موضحا أن "البنك الدولي قام بتجهيزنا بالمدربين لعمل دورات تدريبية هدفها الارتقاء بمستوى الشركات والمصارف والكوادر البشرية مما سيعمل على تطوير مؤسسته وزيادة انتاجيته".





وأشار إلى أن "نجاح الشركات يجب أن يكون هناك نسيج بين مجلس الإدارة والجهة التنفيذية مما سيصبح هناك وضوح هدفه الحفاظ على ديمومة الشركة وبقاءها لعدة أجيال".

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