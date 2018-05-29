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سقوط قذيفة هاون بالقرب من مكان الاعتصام جنوب كركوك
2018/05/29 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط قذيفة هاون بالقرب من مكان الاعتصام جنوب كركوك

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