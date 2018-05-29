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عرض أكبر لؤلؤة من المياه العذبة في العالم بمزاد في لاهاي
2018/05/29 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تُعرض أكبر لؤلؤة من المياه العذبة في العالم في مزاد يوم الخميس القادم (31 مايو/ أيار) في لاهاي بهولندا.

ويطلق على اللؤلؤة اسم «الأسد النائم»، بسبب شكلها غير المنتظم.

ويقول البائعون وهم مجموعة تجارية اسمها جمعية أمستردام للؤلؤ، إن منشأ اللؤلؤة هو الصين، وإنها كانت في يوم من الأيام مملوكة لإمبراطورة روسيا الراحلة كاترين الثانية.

وسيكون مزاد يوم الخميس هو المرة الأولى التي تباع فيه اللؤلؤة منذ 240 عاما، وتقدر قيمتها بين 340 ألفا و540 ألف يورو.

ويقول خبير اللآلئ هانكو زفان، إن اللؤلؤة فريدة من نوعها لأنها تشكلت بالكامل بفعل عوامل الطبيعة دون أي تدخل بشري.

وتشير إحدى أقدم الوثائق عن اللؤلؤة في أرشيف مدينة أمستردام إلى أنها تزن 578 قيراطا.

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