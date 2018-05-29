الاتفاق على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا نهاية العام الحالي

2018/05/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت الفصائل الليبية على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام الحالي.

وقال مستشار رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ان ذلك جاء بعد اجتماع في باريس الذي جمع ممثلي الوفود الاربعة، واضاف ان الجلسة تمخضت ايضا عن اعداد قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، ووضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.

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