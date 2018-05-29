داعشتيان ألمانيتان في العراق تقدمان طلباً لميركل

2018/05/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت داعشيتان المانيتان محتجزات في السجون العراقية والكوردية حكومة المستشارة انجيلا ميركل بمنحهن فرصة ثانية، متهمات حكومة برلين بعدم توفير مثل هذه الفرصة.

وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الاوسط فقداتهمت كل من "ساندرا ماير" من مدينة ميونيخ، و"ميرفه ايدين" من مدينة هامبورغ اللتان التحقتا بمقاتلين من داعش، في مقابلة مع برنامج "دير شبيغل تي في"، حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالتخلي عن الألمانيات في السجون العراقية والكوردية، وطالبتا الحكومة الألمانية بمنحهما فرصة ثانية.

وقالت ايدين، ان كل إنسان يستحق "فرصة ثانية"، وان الحكومة الألمانية لا توفر لهم مثل هذه الفرصة، فيما قالت ماير إن أطفالهما يستحقون حياة أفضل في ألمانيا.

واضاف التقرير ان "المرأتين اقرتا بالتحاقهما بمقاتلين من داعش، إلا أنهما نفتا المشاركة في نشاطات التنظيم الإرهابي، وقالتا إنهما كانتا متفرغتين للبيت وتربية الأطفال".

ووصفت ايدين حياتها الزوجية بالـ "سعيدة"، وقالت إنها التحقت بـداعش سنة 2014 مع صديقها بلال زكرتي، وأنهما تزوجا في سوريا، ورزقت ايدين من زكرتي، الذي قتل لاحقا في قصف أميركي، بطفلين ولدا في مدينة الرقة، وبعد أن وصفت حياتها مع زوجها في أحضان داعش بالسعيدة، وصفت الداعشية المتهمة بالإرهاب الحياة في السجن الكوردي بـ"المرعبة"، ونفت أن تكون تعرف بما كان يجري من فظاعات خارج بيتها.

وأكدت ايدين أنها "فارقت داعش طوعياً بعد مقتل زوجها، واعتبرت هذا الموقف دليلاً على أنها أدارت ظهرها لايديولوجيا داعش".

وأضافت انها تشعر بأن الحكومة الألمانية تخلت عنها، وهي تعاني من الاكتئاب وما عادت تطيق رؤية الخيام في السجن الذي تعيش فيه، وأنها تريد العودة بأقصى سرعة إلى ألمانيا.

وفي تعليقها على المقابلة، شككت مجلة "دير شبيغل" فيما ادعته المرأتان حول التخلي عن أفكار داعش، وكتبت المجلة المعروفة أن "دائرة الجنايات الاتحادية ترفض استعادة الداعشيات الألمانيات من السجن الكردي لشكها بادعاءاتهم التخلي عن الآيديولوجيا الإرهابية".

الجدير بالذكر ان شرطة الجنايات الاتحادية تصنف نحو 760 شخصاً في ألمانيا على أنهم خطرون أمنياً.

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