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الميناء يدعو لاعبيه لحضور الوحدة التدريبية بقيادة الكابتن احمد رحيم
2018/05/29 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يدعو لاعبيه لحضور الوحدة التدريبية بقيادة الكابتن احمد رحيم ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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