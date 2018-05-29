2018/05/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يدعو لاعبيه لحضور الوحدة التدريبية بقيادة الكابتن احمد رحيم ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يدعو لاعبيه لحضور الوحدة التدريبية بقيادة الكابتن احمد رحيم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).