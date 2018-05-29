فيديو – فابينيو.. السيرة الاحترافية لوافد ليفربول الجديد

2018/05/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر نجح ليفربول في التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط موناكو مقابل 50 مليون يورو في ثاني صفقات بعد الغيني نابي كيتا نجم لايبزيج الألماني.

ويستطيع اللاعب الأداء في مراكز الارتكاز والارتكاز المساعد والظهير الأيمن ما يجعله ورقة رابحة في يد يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وتشمل المسيرة الاحترافية للبرازيلي على مجموعة من الأرقام ومنها نجاحه في تسجيل 17 ركلة جزاء قام بتنفيذهم بالدوري الفرنسي وهي الأفضل خلال المواسم العشرة الأخيرة بالمسابقة.

وتمكن فابينيو من الفوز في الصراعات الثنائية 312 مرة بالدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي ولا يوجد سوى بنيامين أندرى لاعب رين أفضل منه ب 363 كرة.

وتمكن من تسجيل 8 أهداف مع موناكو خلال 45 خاضها مع الفريق خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات وصنع 5 أهداف أخرى.





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