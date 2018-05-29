حقوق الانسان تثني على قرار التمييز بجعل مدة فقدان الاشخاص الى سنتين سبب كافي لاحتساب الوفاة

2018/05/29 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد: اين]اثنت المفوضية العليا ممثلة بمسؤول ملف المراة فيها فاتن الحلفي على قرار محكمة التمييز القاضي الخاص بتعديل مدة فقدان الشخص بسبب العمليات الارهابية من اربعة سنوات الى سنتين باعتباره يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود وعملا باحكام المادة 93/ ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 نظرا لفقدانه في ظروف يغلب عليها الهلاك.وقالت الحلفي في بيان لها ان" حجم الحروب التي مر بها العراق خلفت لنا جيوشا من الارامل والايتام وذوي المفقودين الذين هم بامس الحاجة الى من يثبت حقهم القانوني في اثبات شرط الوفاة الذي يتعلق به كثير من الامور المادية والمعنوية التي تساهم في كفالة ذويه وتضمن لهم حقوقهم".واضافت "ان المفوضية على استعداد تام لاستقبال شكاوى وبلاغات عوائل المفقودين في الاعمال الارهابية في حال احساسهم بالظلم وعدم حصولهم على حقوقهم التي تضمن لهم الحياة الكريمة".

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